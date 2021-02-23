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Общество

Жертва речному богу: в окрестностях Артема под лед провалился автомобиль

Как отмечают местные жители, на этом месте лед опасен всю зиму
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Автомобиль ушел под воду на реке Майхе в районе поселка Силинский. Видео: instagram \ newsbox24.tv

Автомобиль ушел под воду на реке Майхе в районе поселка Силинский. Видео: instagram \ newsbox24.tv

Еще один автомобиль ушел под воду. На этот раз происшествие случилось на реке Майхе в районе поселка Силинский неподалеку от Артема.

Как отмечают местные жители, в этом районе лед на реке тонкий всю зиму, и выезжать сюда особенно опасно. Однако автомобилист не внял требованиям безопасности и выехал на лед. Результат закономерный, машина с треском ушла под воду.

По предварительной информации никто не пострадал. Напомним, это уже второй автомобиль, который сегодня, 23 февраля, уходит под лед. Ранее в поселке Посьет в Хасанском районе провалился иномарка ушла под воду.