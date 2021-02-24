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Туристическая отрасль Приморья — в паре кликов

Аналитика на основе больших данных МТС поможет составить полноценный портрет туриста
Наталья ЛАРКИНА
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Начало экскурсионного маршрута от МТС во Владивостоке на улице Алеутской (Адмирала Фокина, 15)

Начало экскурсионного маршрута от МТС во Владивостоке на улице Алеутской (Адмирала Фокина, 15)

Фото: Сергей БАЛАНОВ

МТС и Туристско-информационный центр Приморского края договорились о сотрудничестве в области цифровизации туристической инфраструктуры региона. Новостью о подписании Соглашения поделилась в Instagram-аккаунте директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. Соглашение предполагает общую работу МТС и ТИЦ в двух направлениях - геоналитика и использование современных технологий в навигации для туристов.

Благодаря аналитике, основанной на больших данных МТС, можно будет получить реальные цифры турпотока, узнать из каких регионов приезжают в Приморье туристы, какие достопримечательности посещают и даже составить полноценный портрет туриста. Используя эти данные, можно будет разрабатывать новые туристические маршруты, оборудовать популярные места комфортной туристической инфраструктурой, грамотно планировать массовые мероприятия.

Второе важное направление сотрудничества - внедрение цифровых технологий в систему туристической навигации. Речь идёт о разработке мобильных приложений для туристов, размещении QR-кодов на достопримечательностях, создании интерактивных путеводителей и виртуальных гидов.

«Ранее мы совместно с ТИЦ Приморья уже запустили ряд проектов, например, аудиоэкскурсию и мобильный гид по Владивостоку, проект с размещением QR-кодов на исторических зданиях столицы Дальнего Востока. Теперь принято решение о расширении их действия и на другие города и районы края», – отметила Евгения Сысоева.

В приморской столице презентовали бесплатную экскурсию с аудиогидом, раскрывающую дух города (подробнее..)