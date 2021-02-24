Четвертый в Приморье мусоросортировочный комплекс заработает в марте в селе Глазовка

В приморском селе Глазовка начался монтаж мусоросортировочного комплекса Фото: Правительство Приморского края

В селе Глазовка в Приморье идет монтаж четвертого по счету мусоросортировочного комплекса в регионе. Этот объект будет сортировать отходы Лесозаводского городского округа и части Кировского района.

Мощность нового комплекса составит 10 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. В данный момент рабочие ведут монтаж технологического оборудования. Запустить комплекс в эксплуатацию планируется в марте.

Технология позволит отбирать из мусора полезные фракции, пригодные для вторичной переработки: стекло, пластик, бумагу, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен.

Опасные отходы будут сортировать отдельно, а затем направлять на специализированные предприятия по утилизации.

В прошлом году такие же линии заработали в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах, сообщают специалисты краевого предприятия «Приморский экологический оператор».

— До старта мусорной реформы проблемой утилизации отходов в отдаленных муниципалитетах практически не занимались. Это был вывоз мусора, максимум, на полигон, а зачастую в ближайший овраг. Поэтому было принято решение построить такие объекты именно в этих районах, — уточнила заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко.

Зампред напомнила, что возведение мусоросортировочных комплексов входит в национальный проект «Экология», предусматривающий, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

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