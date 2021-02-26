Следком завершил расследование дела подростка, укравшего у своей тети сейф с драгоценностями и оружием

Следком направил в суд дело подростка, обокравшего свою тетю на более чем 600 тысяч рублей. Фото: Евгений Гребенюк

Следственный комитет в Первомайском районе Владивостока завершил расследование уголовного дела против несовершеннолетнего, обвиняемого в краже сейфа с драгоценностями и оружием у своей тети.

В ходе предварительно следствия установлено, что подросток, живший в квартире на улице Зои Космодемьянской со своими родственниками, в начале октября 2020 года решил украсть сейф, принадлежащий его тете. Что находится в сейфе, стоящем на балконе, парень не знал, но предполагал, что там могут находиться деньги и ценности.

Мальчишка попросил своих знакомых помочь вынести тяжелый сейф из квартиры, сказав, что делает это с разрешения родственницы. Ребята перенесли стальной ящик в гараж, где вскрыли его «болгаркой».

Драгоценности и деньги, находившиеся в сейфе, организатор кражи оставил себе, а найденные там же револьвер и патроны отдал своим знакомым за оказанную помощь.

Стоимость украденного было позже оценена на сумму более 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, несовершеннолетнего обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере», части 1 статьи 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия», части 4 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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