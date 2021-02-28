Россельхознадзор в Приморье нашел сардину иваси в банках с надписью «сайра»

В консервных банках вместо сайры оказались иваси. Фото: сайт fishquality.ru

В подведомственной лаборатории Россельхознадзора в консервах «Сайра тихоокеанская (куски) натуральная» и «Сайра тихоокеанская (куски) натуральная с добавлением масла» была обнаружена совсем другая рыба.

В результате исследований в обоих образцах была идентифицирована ДНК рыб вида Sardinops melanostictus (дальневосточная сардина) — она же иваси. Как сообщает пресс-служба Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, это считается нарушением и введением потребителя в заблуждение.

— Если сравнивать калорийность двух видов рыб, то у сайры она ниже. Поэтому такая подмена может оказаться неприятным сюрпризом для тех, кто соблюдает диету и следит за весом, — считает заведующий лабораторией Андрей Марцынкевич.

Стоит заметить, что стоимость консервов с сардиной иваси в торговых сетях Приморья сейчас существенно ниже, чем банок с сайрой, вылов которой практически прекратился местными рыбаками. Так что, помимо неприятностей с диетой, видимо, у соответствующих органов есть более серьезные основания разобраться с тем, каким образом в банках российского производителя оказалась другая рыба.

Протоколы испытаний с результатами лабораторных исследований были направлены в Россельхознадзор для принятия соответствующих мер к нарушителям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14