Во Владивостоке 5 марта откроются бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту - 2021

Тотальный диктант 2021 пройдет 10 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Приморья начинают готовиться к международной акции Тотальный диктант-2021: подготовительные курсы заработают с 5 марта во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса.

Курсы бесплатные и посетить их смогут все желающие. Молодые и не очень люди смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности.

Слушателям курсов предстоит написать мини-диктанты по текстам автора Тотального диктанта — 2021 Дмитрия Глуховского, а также совместно с преподавателем Института иностранных языков ВГУЭС разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности. В программе правила орфографии и пунктуации, характерные для текста Тотального диктанта этого года, поэтому у слушателей будет больше шансов получить отличную оценку.

Напомним, в прошлом году существенные коррективы в проведение ежегодной акции внесла пандемия COVID-19: сроки проведения диктанта сдвинулись с весны на осень и, помимо написания текста в аудитории, появилась возможность поучаствовать онлайн и написать диктант с помощью специальной ручки.

Занятия на подготовительных курсах будут проходить каждую пятницу на площадке ВГУЭС (улица Гоголя 41) аудитория 1333 с 18:30 до 20 часов. Вход в университет для слушателей будет без предварительной записи, однако при себе обязательно нужно будет иметь паспорт. Желающих позаниматься будут встречать волонтеры.

В этом году Владивосток в десятый раз присоединится к международной акции, которая пройдет 10 апреля года в сотнях городов по всему миру.

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