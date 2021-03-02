Бешеная? В Приморье необычный зверек атаковал водителя

Мужчина повел себя очень гуманно Фото: принтскрин видео.

Интересными кадрами в сети поделилась жительница Приморья, рассказав, как развивались события, предшествующие съемки. На глазах у изумленной женщины развернулось противостояние ондатры и человека. Вернее, это зверек почему-то посчитал, что его не спасают, а наоборот атакуют, и ринулся в бой. Многие предположили, что животное бешеное.

История произошла в Уссурийском городском округе, в селе Воздвиженка.

– Очень прыгучая. Стала свидетелем того, как под встречную машину бросилась ондатра. Но, Мужчина-водитель был очень аккуратен, и животное не пострадало. Только из-под машины ее никак нельзя было достать, она прилипала к колесу и затаивалась ... Водитель мастерски сдавал назад, но зверек был непреклонен и снова, и снова исчезал под кузовом авто. Когда же мужчине удалось откатиться на безопасную дистанцию, ондатра оказалась под открытым небом, я начала снимать ... Мужчина вышел посмотреть на зверька, а тот с остервенением набросился на спасителя ... Оказывается, ондатры умеют прыгать – это стало для меня открытием. Вывод: водитель – молодец, ондатра – неблагодарное животное, – поделилась.

Пользователей сети повеселила ситуация.

«Мужик, документы проверь, может с "барсеточниками" в паре работала», «Повеселили, зверек спрятаться хотел, а не получилось. Пришлось нападать. Маленькая храбрая ондатра», «Не так запрыгаешь. Домик угнали», – соревнуются в остроумии местные жители.

Нашлись и те, кто подошел к ситуации со всей серьезностью.

«Она не бешеная, случайно?», «Никогда не подходите к диким животным, ведущим себя неадекватно, а лучше вообще к ним не подходите!», «Вообще, поведение странное по меньшей мере. Бедняга могла быть инфицирована. Бешенство», «Или .. Возможно. Рядом потомство. Защищала», – высказываются жители края.

Напомним, ондатры периодически выходят к людям в Уссурийске. И поведение некоторых особей, действительно вызывает опасения. Так, в конце января очевидцы запечатлели схватку ондатры и собаки посреди дороги. В неравном бою победил пес.

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