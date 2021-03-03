Госпожнадзор начал во Владивостоке проверку жилого комплекса «Фрегат-2»

Пожар в ЖК "Фрегат-2" во Владивостоке. Фото предоставлено очевидцами

Главное управление МЧС по Приморскому краю сегодня, 3 марта, сообщило о начале проверки органами Госпожнадзора жилого комплекса «Фрегат-2» во Владивостоке, где накануне случился пожар на 21 этаже 25-этажного дома.

Возгорание привело к гибели двух детей, находившихся в соседней с горящей квартире и задохнувшихся от дыма.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров и спасатели МЧС вывели из дома при помощи спасательных устройств 14 человек, включая 4 детей. Но двоих малышей спасти не удалось.

Подробнее о трагедии читайте в материалах «КП-Владивосток».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14