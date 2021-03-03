Видео пожара на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021: трагедия забрала жизни двух детей

Видео пожара на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021 сейчас обсуждают пользователи интернета. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Видео пожара на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021 сейчас бурно обсуждают в социальных сетях. Напомним, что возгорание произошло в квартире, расположенной на 21 этаже. Но в этом случае роковым стал не сам пожар, а дым, который распространился на весь коридор. Площадь же пожара составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС, которые прибыли на место ЧП вынесли из дома 14 человек, включая 4 детей. К сожалению, двум малышам выжить не удалось.

Как сообщают пользователи сети, причиной пожара мог стать взрыв варочной панели. По предварительным данным, в соседней квартире находились трое детей. Никого из взрослых на момент ЧП с ними не было. Сейчас эти сведения проверяю следователи, которые уже возбудили уголовное дело.

Вместе с тем, приморцы обсуждают преграду, с которой столкнулись пожарные. Весь периметр дома был оккупирован автомобилями жильцов дома – проехать спасатели к месту ЧП экстренно просто-напросто не смогли. Время было нещадно потеряно.

Олег Гуменюк, мэр Владивостока, поручил оказать необходимую помощь пострадавшим. С людьми сейчас работают психологи. Вопросов пока больше, чем ответов. Ясность появится по результатам всех следственных мероприятий. Проверку инициировала и прокуратура.

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