В Находке полиция задержала пассажира такси, который обворовал водителя на четыре тысячи рублей

Похищение денег с чужого банковского счета с помощью телефона становиться частым преступлением Фото: pixabay.com

В Находке возбужденно уголовное дело по факту кражи денежных средств у водителя такси.

Потерпевший, обратившись в полицию, рассказал, что подвозил молодого мужчину до морского терминала, при оплате поездки пассажир сообщил, что на его телефоне закончились деньги и попросил у водителя его сотовый телефон. При помощи банковского мобильного приложения, установленного в телефоне потерпевшего, гражданин похитил четыре тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность пассажира и задержан его. Выяснилось, что чужие деньги перевел на свой счет 31-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на шесть лет.

Пока идет расследование с подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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