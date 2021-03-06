Появилось видео эвакуации моряков с горящего приморского судна «Витим»

Судно принадлежит приморской компании, порт приписки - Владивосток. Фото: marinetraffic.com

В социальных сетях Приморья появились кадры спасательной операции с места ЧП у острова Аскольд. Напомним, ранним утром 6 марта с судна «Витим» поступил сигнал о пожаре. Сообщение о бедствии было передано не только спасателям, но и всем судам, находящимся в этом районе.

К морякам оперативно подоспели коллеги. Погорельцы эвакуировались с помощью плота. Участием спасателей и авиационной техники, к счастью, не понадобилось.

– Все 30 членов экипажа спасены. Пострадавших нет,– прокомментировали «Комсомолке» в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке. К ликвидации пожара приступило спасательное судно. Ситуация находится на контроле у Росморречфлота.