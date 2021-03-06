У берегов Приморья полыхает рыболовецкое судно

В Приморье развернута спасательная операция из-за пожара на судне Фото: Милана СОКОЛ

6 марта в Японском море в 12 милях на траверзе от острова Аскольд случился пожар на рыболовецком судне «Витим». По предварительной информации, возгорание произошло в рыбном цеху. В момент ЧП на борту находилось 30 членов экипажа.

Сигнал о бедствии с судна поступил в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю от дежурного ВМСКЦ в 07:00 по местному времени. Спустя 15 минут по указанным координатам был направлен буксир «Спасатель Заборщиков», также к отправке подготовился буксир «Лазурит». На помощь к «Витиму» выдвинулось рыболовное судно «Ультимат» и теплохлд «Оушен Прайд-1».

– К вылету готовится вертолет МИ-8 с группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда – ДВРПСО МЧС России. Всего к работам привлечено 60 человек и 4 плавсредства, от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Обновление

Весь экипаж эвакуировался на спасательный плот «Алчан». Помощь сотрудников МЧС не понадобилась.

– На данный момент 30 человек направляются к месту постоянной дислокации. На плот их эвакуировали с помощью других морских судов. К ликвидации пожара сейчас приступило спасательное судно, – рассказали «КП» в краевом главке МЧС.

Проверка ЧП уже занялась транспортная прокуратура Приморья.

СПРАВКА

Рыболовецкое судно «Витим» приписано к Владивостоку и принадлежит компании ООО «Пасифик краб». Летом прошлого года фирма стала резидентов СПВ и намеревалась построить несколько судов для добычи краба. По данным marinetraffic.com,«Витим» спущен на воду в 1990 году. Грузоподъемность судна составляет 422 тонны дедвейта, а текущая осадка – 4,5 метра. Длинна 56,07 метров, а ширина – 8,8 метров.

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