Тела трех детей, провалившихся по лед в машине в районе Тавричанки, вытащили из воды

Прокуратура и СК проводят проверку по факту трагедии. Фото: принтскрин видео.

По информации источника «КП-Владивосток», тела трех детей, провалившихся под лед вместе с двумя взрослыми в районе Тавричанки, вытащили из воды. Труп женщины, найденный ранее на берегу, принадлежит маме двух детей. Главу семьи не нашли ни в машине, ни рядом с ней на дне реки.

Напомним, что машина с семьей из пяти человек, провалилась под лед в районе Тавричанки. В автомобиле находились мужчина с женщиной, двое их детей – мальчик и девочка, а также племянница. Маме удалось выбраться из машины до того, как она ушла под воду. Однако спастись женщина не смогла, она скончалась от обморожения.

На место трагедии съехались краевые спасатели, сотрудники СК и прокурор района. Надзорное ведомство и следственный комитет уже организовали проверку по факту случившегося. Они намерены восполнить все детали произошедшего, чтобы прояснить ситуацию и ответить на все вопросы.

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