Врачи-ветеринары обнаружили травмы у молодого тигра, отловленного в Приморье 7 марта

Тигра, заходившего в село Соболиный в Приморье, отловили 7 марта 2021 года. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

На ветеринарном обследовании молодого тигра, которого отловили 7 марта в Пожарском районе Приморья, ветеринарные врачи диагностировали различные повреждения тканей лап, полученные из-за длительного передвижения по снегу с настом. На левой передней лапе отсутствуют две фаланги пальца.

Об этом сообщила пресс-служба «Центра «Амурский тигр». Также сообщается, что хищник получил всю необходимую медицинскую помощь: медики зашили поврежденные ткани, обработали раны и ссадины, а также взяли анализы для определения наличия инфекционных заболеваний.

Ветеринары обнаружили травмы, полученные хищником во время ходьбы по насту. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

В ветеринарном осмотре приняли участие специалисты МРОО «Центр «Тигр», Центра «Амурский тигр», Управления по охране объектов животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, а также приглашенные ветеринарные врачи.

О том, как был отловлен тигр, державший в страхе жителей населенного пункта Соболиный, «КП-Владивосток» подробно писала ранее.