15 марта студия «Мосфильм» начнет натурные съемки остросюжетного фильма «Владивосток»

Март во Владивостоке. Фото: Андрей Савин

Киностудия «Мосфильм» с 15 марта приступает в Приморье к натурным съемкам фильма с рабочим названием «Владивосток». В крае уже находится съемочная группа киноленты.

По данным пресс-служба студии, в столице региона работа продлится до 27 апреля. Съемку будут вести большей частью на центральных улицах города: Светланской, Пушкинской, Пограничной и других.

Проект полнометражного художественного фильма о Владивостоке, переживающем период пандемии, был запущен еще в декабре прошлого года. Генеральным продюсером проекта стал режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. Премьеру фильма планируют на осень этого года.

Автор сценария картины Алексей Бузин ранее работал над фильмами «Решение о ликвидации» и «Анна Каренина. История Вронского». Режиссер-постановщик Антон Борматов известен по лентам «Чужая», «Околофутбола», сериалам «Ольга», «Подкидыш» и другим.

«Владивосток. Наши дни. Мир потихоньку погружается в хаос пандемии. Он — военнослужащий, вынужденный скрываться от правосудия. Она — беззаботная искательница приключений. Случайная встреча на самом краю земли изменит их жизни...», — говорится о сюжете будущей ленты.

— Это картина о любви, дружбе, испытании. В то же время это зрелищное кино — с захватывающим сюжетом, интригой, — отмечает режиссер фильма.

Уже завершен длившийся почти два месяца поиск исполнителей главных ролей. На них утверждены молодые артисты Андрей Грызлов и Анастасия Талызина.