Жителей Владивостока приглашают поучаствовать в съемках нового фильма Карена Шахназарова

Съемки кинофильма "Владивосток" начнутся 15 марта. Фото: Андрей Савин

Лишь вчера, 10 марта, «КП-Владивосток» сообщила о том, что в столице Приморья со следующей недели «Мосфильм» начнет натурные съемки полнометражного художественного фильма под названием «Владивосток», а уже сегодня съемочная группа начала подбирать желающих поучаствовать в так называемой массовке.

Объявление с приглашением жителей краевого центра сняться в ролях уличных прохожих появилось в пабликах соцсетей, посвященных жизни города.

Сообщается, что 15 марта во Владивостоке проведут три съемки:

— на улице Светланской начнут снимать в 8 утра,

— возле Морского вокзала будут работать в 12:30,

— там же состоится съемка еще одного эпизода в 15 часов.

Прохожих будут изображать мужчины и женщины разного возраста, приглашают даже маму с ребенком, и в этом нет ничего примечательного. Улыбку вызывает строчка, в которой сообщается, что для съемок требуются бомжи — два человека.

Естественно, труд актеров в массовке будет оплачен — 700 рублей. В сообщении также говорится, что для записи в массовку необходимо позвонить по номеру телефона 8-914-698-90-89.

Увы, корреспонденту «КП-Владивосток» дозвониться по телефону, указанному в объявлении, не удается, поэтому сказать с уверенностью, что номер действительно имеет отношение к съемочной группе нельзя.

Напомним, фильм «Владивосток» расскажет историю, которая по замыслу сценариста происходит в городе во времена пандемии, а главными ее героями являются военнослужащий, скрывающийся от правоохранительных органов, и беззаботная искательница приключений.

Во Владивостоке съемки будут вестись на улицах. Съемочная группа планирует пробыть в Приморье до 27 апреля.

Объявление о наборе массовки для съемок в фильме появилось в соцсетях

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