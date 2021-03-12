Очаг африканской чумы свиней вновь обнаружен на территории Приморья

Дикие кабаны являются разносчиками африканской чумы свиней Фото: Правительство Приморского края

Очаг распространения африканской чумы свиней был найден в охотничьем хозяйстве «Тигровое» Михайловского района Приморья.

Представители государственной ветеринарной инспекции края сообщили, что «африканка» была обнаружена в результате мониторинга и отстрела диких кабанов.

«Зараженный зверь выявлен на территории охотничьего хозяйства „Тигровое“ Михайловского района. Здесь будет введен карантин. После его снятия запрещена охота в радиусе 10 километров от очага, ввоз и вывоз свинины без термической обработки», — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Приморья напоминает, в этом году из-за миграции дикого кабана африканская чума свиней была зафиксирована в дикой природе Черниговского, Ольгинского районов, Анучинского и Октябрьского округов. Все очаги были ликвидированы к началу весны. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

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