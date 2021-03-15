Через семь лет после убийства житель Приморья был осужден за преступление

Убийце суд во Владивостоке назначил 21 год лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке суд вынес приговор по делу об убийстве и разбое, которые были совершены более семи лет назад.

О преступлении, которое произошло в ноябре 2013 года, «Комсомолка» уже писала ранее. Напомним, в квартире в доме на улице Строительной приморского поселка Сибирцево молодой человек находился в гостях у своих родственников. Выпивали алкоголь. Там же присутствовал и 62-летний сосед родственников, который в тот день похоронил свою жену. Когда вдовец собрался в магазин за покупкой спиртного, злоумышленник увидел деньги в его портмоне и вызвался сопроводить мужчину.

На улице парень толкнул пенсионера в грудь, а затем бросил в голову убегающего мужчины камень. Когда тот упал, преступник начал наносить удары камнем по голове. Затем он забрал у переставшего шевелиться человека портмоне с 40 тысячами рублей, сотовый телефон, цепочку с крестом и обручальное кольцо. Полагая, что мужчина еще жив, грабитель нанес ему несколько ударов по спине, после чего скрылся с места преступления. Шесть лет преступнику удавалось избегать правосудия, введя следствие в заблуждение, однако в 2020 году дело о нераскрытом убийстве было вновь проанализировано — убийцу удалось вычислить и арестовать.

Суд признал подсудимого виновным по пункту «з» части 2 ст. 105 УК РФ и пункту «в» части 4 ст. 162 УК РФ. Грабитель и убийца получил 21 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

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