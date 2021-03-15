Во Владивостоке и Артеме в ближайшие дни пройдут отключения холодной воды

Часть потребителей во Владивостоке и Артеме в ближайшие дни будут отключены от холодного водоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об отключениях холодного водоснабжения по множеству адресов во Владивостоке и Артеме в связи с производством плановых ремонтных работ сообщил сайт «Приморского водоканала».

Список отключений во Владивостоке в ближайшие дни.

16 марта с 9 до 15 часов: улица Кирова, 95, 101, 103, 105.

18 марта с 9 до 17 часов: Океанский проспект, 30; Пологая, 54а-69а; Уборевича, 21; Фонтанная, 47а.

24 марта с 9 до 16 часов: улица Буссе, 3а, 7, 8, 10, 10а; Всеволода Сибирцева, 60; Жариковская, 2-82, 15а-37; Жуковского, 1-63; Красного Знамени, 118а, 120в; Маньчжурская; Островского, 5, 7, 10; Пушкинская, 105а-137; Толстого, 30-52, 27, 33, 35, 41, 45; Шилкинская, 4-16, 9-15, 21.

25 марта с 9 до 20 часов: улица Адмирала Горшкова, 40, 42, 44; Адмирала Смирнова, 8, 10, 12: Анны Щетининой, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39.

Список отключений в Артеме из-за работ на водопроводе в районе улицы Кубанская, 57.

17 марта с 8 до 20 часов: улица Кубанская; Уральская; переулок Сельских рабочих; Цветочная; Ленина; Талалихина; 70 лет Октября; Московская; Урожайная; Факельная; Стрельникова; Ленинградская; Ведущая; Украинская; Кедровая; Раздольная; Алтайская; Бархатная; Михайловская; Краснознаменная; Березовая; Харьковская; Еремича; Черноморская; Мухина.

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