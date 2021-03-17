Африканская чума свиней из дикой природы Приморья попала в личные хозяйства

Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Приморье в Надеждинском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из личных хозяйств в поселке Новый Надеждинского района выявили африканскую чуму свиней (АЧС). Совсем недавно «Комсомолка» сообщала, что АЧС была обнаружена в дикой природе, и вот опасное заболевание попало уже и на личные подворья. Теперь в муниципалитете введут карантин.

По словам руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрия Кузина, причиной заражения, вероятно, является кормление животных непроверенными отходами столовой, что категорически запрещено правилами.

— В данный момент проводится комплекс мероприятий по ликвидации очага заболевания. Ветеринарные врачи провели дезинфекцию, хозяйство изолировано. Готовится решение о наложении карантина, — сообщил Дмитрий Кузин.

По новым правила Минсельхоза России весь Надеждинский район будет находиться в зоне наблюдения. Карантин снимут не ранее чем через 30 дней после проведения всех противоэпидемических мероприятий.

Это первый случай африканской чумы свиней в этом году, зафиксированный в личном хозяйстве Приморского края.

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