Tigre de Cristal представил Приморье на Международной туристической выставке MITT в Москве

Команда Tigre de Cristal и участники выставки MITT в Москве. Фото: предоставлено Tigre de Cristal

Гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal в составе делегации Приморского края представил регион на 27-ой Международной туристической выставке MITT в Москве. Форум проходит в оффлайн-формате с 16 по 18 марта в московском центре «Крокус Экспо».

Отличительная особенность нынешней выставки – повышенный интерес к ней российских туроператоров. И это понятно: в связи с пандемией коронавируса акценты сместились на внутренний туризм. В форуме приняли участие практически все российские регионы.

В этом году Дальневосточный федеральный округ представляют Приморский, Камчатский и Забайкальский края, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Сахалинская область.

Туристический потенциал Приморского края продвигают гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal, туристско-информационный центр и туроператоры региона.

Стенд первого развлекательного комплекса в ИРЗ «Приморье». Фото: предоставлено Tigre de Cristal

На стенде первого развлекательного комплекса в ИРЗ «Приморье» гостям выставки презентовали пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, бары, музыкальные концерты, шоу-программы и, конечно же, казино.

Стоит отметить, что компания Summit Ascent Holdings Ltd. продолжит развитие своего проекта и приступит к строительству новых объектов второй фазы Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье». Концепция и масштаб нового объекта позволят усилить туристическую привлекательность Приморского края на мировом туристическом рынке.

Проект второй фазы гостинично-развлекательного комплекса в Приморье. Фото: предоставлено Tigre de Cristal

Концепция нового комплекса соответствует стандартам туристических курортов мирового класса. Площадь составит почти 74 тысячи квадратных метров, и только 15% территории будут отведены для азартных игр. Акцент будет сделан на развитии неигровых развлекательных объектов. Для гостей будут построены отель на 383 номера различных категорий, рестораны с азиатской кухней, кафе, бары, а также зона бассейна, СПА и баня под открытым небом. Новый комплекс будет соединен с уже существующим объектом Tigre de Cristal, что позволит гостям без препятствий перемещаться между зданиями в любое время года.

За счет строительства туристического объекта в Приморье появится около 2 тысяч новых рабочих мест, в дополнение к уже трудоустроенной в Tigre de Cristal тысяче сотрудников. Предварительная сумма налогов на игорный бизнес и отчислений во внебюджетные фонды за 10 лет от работы нового комплекса составит 7,1 миллиарда рублей.

Проект второй фазы гостинично-развлекательного комплекса в Приморье. Фото: предоставлено Tigre de Cristal

Справка: MITT — самая крупная туристическая выставка России в категории "Туризм и отдых" во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 2018-19 годов.

Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы.