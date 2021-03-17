Прокуратура начала проверку по факту ЧП с обрушением на руднике в Приморье

Два горняка оказались в заточении в результате ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура инициировала проведение проверки по факту происшествия, которое случилось на руднике в Дальнегорске утром 17 марта. Как оказалось, на момент обрушения в руднике находились 30 шахтеров. 28 горняков смогли самостоятельно эвакуироваться, а двое оказались заблокированы под землей. Чтобы вытащить их из заточения, на место ЧП прибыли спасатели. Они уже добрались до шахтеров. Известно, что один из них получил травму ноги.

- В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На место происшествия уже выехал прокурор города Антон Быков. Спасательные работы продолжаются. Операция по вызволение горнистов пока не завершена.

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