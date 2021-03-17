Обрушение рудника 17 марта 2021 в Дальнегорске. Два шахтера оказались заблокированы в результате ЧП, есть пострадавший

Прокуратура уже проводит проверку по факту случившегося. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обрушение рудника «Королевский» в Дальнегорске произошло ранним утром 17 марта 2021 года. Два горняка оказались заблокированы под землей. Выбраться из такого заточения самостоятельно просто невозможно. Поэтому на место выехали спасатели.

В 9 утра на рудник прибыла группа спасателей из Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 30 человек и двух единиц техники.

- По уточненной информации, в руднике находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями. Заблокированными оказались 2 человека, - сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что работы уже начаты. Спасатели добрались до пострадавших. На текущий момент известно, что один из горняков получил травму ноги. В 11:50 спасательная операция была полностью завершены. Обоих горняков вытащили из рудника и передали бригаде скорой помощи. Информации о том, что второй шахтер пострадал, нет.

По факту обрушения на шахте прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии, отметила Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморья.

Известно, что на место ЧП выехал прокурор города Дальнегорска Антон Быков.

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