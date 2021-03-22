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Общество22 марта 2021 10:12

Более пяти сотен свиней изъяли у частников Приморья из-за новой вспышки африканской чумы свиней

Проведена дезинфекция хозяйств, карантин продлится 30 дней
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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В Надежденском районе Приморья из хозяйств в связи со вспышкой АЧС изъяли более 500 свиней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотни свиней изъяли в хозяйствах Надеждинского района после обнаружения очага африканской чумы свиней (АЧС). Ущерб, который потерпели владельцы животных, будет компенсирован из бюджета Приморского края.

По сообщению пресс-службы правительства края, в районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после того, как в одном из хозяйств поселка Новый было обнаружено заболевание животных африканской чумой свиней. В радиусе 5 километров от очага изъяли более 500 свиней, проведены противоэпидемические мероприятия.

— Ветеринарные врачи провели дезинфекцию хозяйств. После 30 дней карантин будет снят. За изъятых животных предусмотрена компенсация из краевого бюджета, — прокомментировал ситуацию руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин.

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