«Смотри в обе стороны одновременно и еще наверх». Хаотичное движение во Владивостоке продолжает удивлять

Торопыга выехал на полосу встречного движения Фото: принтскрин видео.

Отсутствие разметки, там, где она по логике необходима (закрытые повороты и сложные участки трассы) и присутствие, там, где быть не должно (обгон оказался запрещен после ремонта практически на всей трассе Артем – Находка), продолжает удивлять приморцев. При этом наиболее жарки споры между автомобилистами происходят во Владивостоке. Схему движения в городе, порой сложно объяснить даже профессионалам. Чего стоит одна развязка в районе Фуникулера, на которой, даже двигаясь по главной, ты обязан уступать. И таких спорных участков в избытке по всему краю. Очередная спорная ситуация на дороге попала в прицел регистратора.

– Выезжая со прилегающей территории направо, смотри в обе стороны, желательно одновременно, а в нашем городе есть смысл посмотреть еще и наверх, – поделился автор поста в популярном автомобильном сообществе края.

Судя по видео, Toyota Prius резко оказывается перед авто очевидца, выехав со стороны «Таксопарка» и двигаясь по встречной полосе. При этом на дороге полностью отсутствует разметка, да и знаков приоритета движения нет. Словом, если бы произошло ДТП, виновником признали бы владельца регистратора, а не торопыгу на встречке.

Пользователи сети отшучиваются по поводу движения во Владивостоке, спорят о ПДД и обсуждают участки дорог, где не мешало бы навести порядок.

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