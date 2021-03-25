Глава МВД Приморья сообщил новые сведения о деле компании «Окна-Эталон»

В 2019 году обманутые клиенты "Экон-Эталон" пришли в прокуратуру Фрунзенского района Владивостока. Скриншот видео: instagram.com/vesti.vostok

Новые данные, неизвестные широкой общественности, по уголовному делу компании «Окна-Эталон» сообщил начальник УМВД по Приморскому краю Олег Стефанков во время отчета в Законодательном собрании.

Количество пострадавших от действий компании на сегодня составляет 657 человек, а сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, достигла в совокупности 41 миллиона рублей. Имущество «Окон-Эталон» арестовано для того, чтобы потерпевшие могли получить компенсацию. В данный момент компания проходит процедуру банкротства и следующее заседание суда состоится 30 марта.

Напомним, скандал с недобросовестной фирмой из Владивостока разразился в 2019 году. Тогда множество приморцев, заплативших за установку окон и балконов, не получили обещанное по договорам.

Были поданы заявления в полицию и прокуратуру. Правоохранители провели в офисе компании «Окна-Эталон» на Алеутской, 28 обыски, изъяли документацию. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ущерб оценивался свыше 2,7 миллиона рублей. Тогда же ООО «Группа компаний Эталон» подала заявление на банкротство в Арбитражный суд Приморского края.

Весной прошлого года против руководства компании было возбуждено еще одно уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 53 работникам. Сумма долга перевалила за 5 миллионов рублей.

В марте 2020 года ООО «Группа компаний Эталон» была признана банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и в отношении организации открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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