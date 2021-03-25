В полиции рассказали о состоянии здоровья ребенка, сбитого машиной ДПС во Владивостоке

Полиция начала проведение служебной проверки. Фото: instagram/ dps_vl

25 марта с самого утра все социальные сети Владивостока обсуждали резонансное ДТП. Участники аварии – сотрудники ДПС и ребенок на самокате. Сотрудники ведомства на служебной машине, которая передвигалась по городу с мигалками, сбили мальчика, который переходил дорогу, катаясь на самокате. Картина выстраивалась лишь на основании комментариев очевидцев. Но главный вопрос, который волновал всех пользователей сети – жив ли мальчик. Как оказалось, по данным полиции, школьник получил лишь ссадины и ушибы.

- При движении на машине с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами в районе дома № 86 по Океанскому проспекту экипаж дорожно-патрульной службы совершил наезд на 12-летнего школьника, внезапно выехавшего на проезжую часть из-за припаркованного автотранспорта, - сообщают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку. - Несовершеннолетний передвигался на самокате вне зоны действия пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи.

Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Уже назначена служебная проверка.

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