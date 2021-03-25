«Вы заплатите за свое высокомерие»: Китай ответил Западу на новый раунд санкций

Фото: МИД КНР

Китай объявил о введении санкций в отношений 10 частных лиц и четырех организаций из Европейского союза за нанесение значительного ущерба суверенитету и интересам КНР и злонамеренное распространение лжи и дезинформации. Об этом 22 марта сообщил МИД КНР.

Это стало ответом на односторонние санкции Евросоюза против Китая, введенные под предлогом т.н. «нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР». Вошедшие в китайский санкционный список долгое время распространяли «дезу» о ситуации в Синьцзяне, что Пекин расценивает как подстрекательство и вмешательство во внутренние дела КНР.

В санкционном списке фигурирует немец Андриан Зенц, который принимает активное участие в международных симпозиумах как «эксперт по Синьцзяну». На самом деле этот «диванный эксперт» ни разу в Синьцзяне не бывал. С 2018 года Андриан Зенц подготовил более десяти статей и докладов, в которых «разоблачал» китайскую политику в Синьцзяне: говорил о «геноциде». А факты таковы: за прошедшие 40 лет население в Синьцзяне увеличилось с 5,55 млн до 12,7 млн человек, а их средняя продолжительность жизни выросла с 30 до 72 лет.

Вслед за Евросоюзом «синьцзянские санкции» в отношении Китая ввели США, Великобритания и Канада. Комментируя создание подобного «единого санкционного фронта», официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила: Западу «придется заплатить за невежество и высокомерие». Дипломат подчеркнула, что санкции, введенные под предлогом так называемого нарушения прав человека, основаны исключительно на лжи и недостоверной информации. МИД КНР уже вызвал послов ЕС и Великобритании в КНР, чтобы сделать им серьезное представление в связи с введением санкций. Китай также сделал жесткое представление США и Канаде.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западному «санкционному альянсу» стоит обратить внимание на свои же проблемы с обеспечением прав человека. Так, в условиях пандемии COVID-19 эти страны закрывают глаза на права своих граждан на жизнь и здоровье, что уже привело к гибели множества людей. Дипломат задала риторический вопрос: "Мы не можем не спросить: как люди могут иметь какие-либо права, если они уже потеряли свою жизнь? США и другие страны Запада трубят о защите прав человека, но кого они защищают? Какие права они защищают? Каким образом они уважают и защищают права человека? Разве им не должно быть стыдно?"