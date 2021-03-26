Музейный и культурно-образовательный комплексы во Владивостоке будут строить 2500 белорусских рабочих

Делегация из Приморского края на встрече с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Фото: Николай Петров (РУП “БЕЛТА”)

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил белорусским строительным компаниям принять участие в строительстве культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов в крае. Предложение было сделано в ходе встречи главы региона с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Минске.

«Сейчас по инициативе президента России Владимира Путина на острове Русский и в центре Владивостока реализуются очень крупные проекты по строительству культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов. Это будут уникальные культурные центры мирового масштаба. И мы предлагаем вашим строителям поучаствовать в этих масштабных проектах». — обратился Кожемяко к Лукашенко.

Губернатор сообщил, что предполагается привлечь подрядные организации и строителей из Беларуси в количестве 2500 человек.

Александр Лукашенко предложение поддержал, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

СПРАВКА

Культурно-образовательный кластер во Владивостоке создается в центральной части города и на острове Русский. На материке он объединит филиалы Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока. На острове разместится крупнейший в стране кампус творческих вузов: Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, а также филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени П. И. Чайковского. На полную мощность кластер должен заработать во Владивостоке в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«Брутальная, мощная форма»: определён облик будущего музейно-театрального комплекса во Владивостоке

Необычный проект от американских архитекторов вырастет на развалинах бывших корпусов ДВГТУ [ПОДРОБНО]

Музейный комплекс на Орлиной сопке убьет остальные культурные площадки Владивостока – горожане

Будущую наполняемость учреждения, ради которого снесли корпуса ДВГТУ, обсудили на общественных слушаниях [ПОДРОБНО]