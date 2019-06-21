2019-06-21T07:23:03+03:00
Общество

Музейный комплекс на Орлиной сопке убьет остальные культурные площадки Владивостока – горожане

Будущую наполняемость учреждения, ради которого снесли корпуса ДВГТУ, обсудили на общественных слушаниях [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Главная видовая площадка во ВладивостокеГлавная видовая площадка во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Жители Владивостока озвучили свои пожелания и опасения, связанные с будущим Музейным комплексом на Орлиной сопке на прошедших 20 июня общественных слушаниях. Именно ради его строительства ранее снесли несколько корпусов ДВГТУ. По мнению горожан, Музейный комплекс убьет остальные культурные площадки в городе.

В четверг вечером в музее Арсеньева собрались неравнодушные жители Владивостока, которых действительно волнует будущее города в целом и в частности стройка на Орлиной сопке. Правда, большинство намеревалось обсудить именно здание будущего комплекса, эскизы которого от архитектурного бюро Asymptote Architecture часто подвергают критике. Но оказалось, что слушания посвящены наполнению культурно-образовательного и музейного комплекса, а точнее его музейной составляющей. Инициаторами встречи выступили представители филиала Третьяковской галереи во Владивостоке.

- Культурно-образовательный и музейный комплекс объединит в себе работу нескольких центральных музеев и наших региональных партнеров – это Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей востока и Приморская картинная галерея, - рассказала директор филиала Третьяковской галереи Лара Котрелева. - Третьяковская галерея играет роль оператора этого процесса, потому что прецедента, чтобы несколько музеев участвовали сразу очень слаженно и очень дружно в создании нового музея, мне кажется, нет даже в мире. В России, по крайней мере, это такая дорога, на которой следов еще нет, но вот мы, может быть, первые следы оставим.

Общественные слушания проходили в музее Арсеньева. Фото: Галина Кулимбаева

Общественные слушания проходили в музее Арсеньева. Фото: Галина Кулимбаева

Собравшимся предложили разделиться на группы и ответить на три вопроса: какую роль должен играть комплекс в культурной жизни города, какие тематики должны присутствовать в выставочной программе и какие стратегические партнерства необходимы для того, чтобы комплекс органично существовал в городе. Все предложения записывали модераторы, предполагается, что в дальнейшем они будут учитываться при формировании Музейного центра. Однако не только это интересовало собравшихся. Один из главных опросов, который прозвучал на это вечере - что станет с остальными культурными площадками. Не задавит ли их Музейный комплекс?

- У нас такой вопрос тоже возникал и в среду, 19 июня, на стратегической сессии, где мы встречались с разными экспертами. Мне кажется, что эта тема заслуживает отдельной какой-нибудь конференции, - отметила декан факультета социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук Ольга Карпова.

Участников слушаний разделили на группы, чтобы ответить на вопросы о будущем музейного комплекса. Фото: Галина Кулимбаева

Участников слушаний разделили на группы, чтобы ответить на вопросы о будущем музейного комплекса. Фото: Галина Кулимбаева

Предполагается, что такой формат общения представителей Музейного центра и жителей города будет повторяться и в дальнейшем. Более того, как отметили во время встречи представители Третьяковской галереи, сначала нужно определить, чем же будет наполнен комплекс, а потом уже говорить о том, каким будет здание, которое сейчас находится в стадии проектирования.

- Сейчас все три участника, а помимо Музейного центра это Высшая школа музыкальных и театральных искусств и концертный зал Мариинского театра, параллельно и согласовано развивают концепцию своего присутствия, деятельности под одной крышей. И в какой-то момент мы прям уже точно возьмемся за руки, поставим все точки над «i» и поймем, как будет происходить общее присутствие в Комплексе, - добавила Лара Котрелева. - Очень большой риск того, что содружество и такое партнерство под одной крышей может вдруг превратиться в коммунальную квартиру, в которой люди что-то делят, ресурсы и т.д. Нам хотелось бы, чтобы этот комплекс на сопке горожанами воспринимался как единое целое, как пространство единое. Поэтому мы сегодня говори о таком первом этаже, может быть он будет первым, а может второй, потому что у вас не всегда первый этаж бывает первым во Владивостоке, который станет таким публичным пространством, соединит всех участников, все разнообразные направления этого культурного центра, соединяя их в один организм.

Строительная площадка Музейного комплекса на месте снесенных корпусов университета на Орлиной сопке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Строительная площадка Музейного комплекса на месте снесенных корпусов университета на Орлиной сопкеФото: Сергей БАЛАНОВ

Стоит отметить, что под Культурно-образовательный и музейный комплексы во Владивостоке выделено две площадки. На Русском острове возле кампуса ДВФУ уже идет строительство будущего хореографического училища и зала филармонии. На Орлиной сопке, где поселятся музеи, в короткие сроки снесли старые корпуса университета и сейчас расчищают площадку под строительство. Проект оценивается в 30 миллиардов рублей.

Главную видовую площадку города на Орлиной сопке пока закрывать не стали, огородив ее и путь к ней от кольца на фуникулере забором. Там практически всегда людно, несмотря на соседство со стройплощадкой, в основном туда идут фотографироваться корейские и китайские туристы. Недавно стало известно, что статую Кирилла и Мефодия скоро закроют деревянным коробом на все время строительства музейного комплекса.

Памятник Кириллу и Мефодию Фото: Сергей БАЛАНОВ

Памятник Кириллу и МефодиюФото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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