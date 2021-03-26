Не подвела регион: приморская лыжница взяла два «серебра» на первенстве России

Александра Кононова из Спасска-Дальнего завоевала две серебряных медали на первенстве России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке Кировской области. Следующий этап – участие спортсменки, мастера спорта и участницы юниорской сборной России, в чемпионате России в Тюмени.

«Александра показала второй результат в гонке классическим стилем на пять километров. Для этого Кононовой потребовалось 15 минут 40 секунд. От победы ее отделило всего пять секунд. Еще одно «серебро» приморская лыжница сумела взять в эстафете», - рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Приморского края.

В гонке на 10 километров классическим стилем вторым финишировал Лев Новиков, а Данил Нелипа показал 24-е время.

По словам директора «Лыжной спортивной школы» городского округа Спасск-Дальний Ольги Мироненко, следующим и не менее важным соревнованием будет чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. Приморцы уже прибыли туда и готовятся к соревнованиям.

Напомним, что развитие массового спорта, подготовка спортивного резерва, создание и улучшение условий для занятий физической активностью всех жителей России – приоритетные направления федерального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках нацпроекта «Демография».