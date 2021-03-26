Во Владивостоке скоро появится памятник советским офицерам, погибшим на острове Даманском

Эскиз памятника старшим лейтенантам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу. Фото: Администрация Владивостока

Представители мэрии Владивостока сообщили о том, что установка в городе памятника двум участникам вооруженного конфликта на границе с Китаем из-за острова Даманский в 1969 году начнется уже в ближайшее время.

Ранее «КП-Владивосток» писала о том, что городские власти намереваются установить монумент в сквере на улице Верхнепортовой старшим лейтенантам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу. Сквер был реконструирован и открыт для горожан в конце декабря 2020 года. Однако официального подтверждения установки памятника именно там пока нет.

Старший лейтенант Иван Иванович Стрельников — начальник 2-й пограничной заставы Нижне-Михайловская 57-го Уссурийского пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа КГБ при Совете Министров СССР.

Старший лейтенант Николай Михайлович Буйневич — оперуполномоченный особого отдела по 57-му Иманскому погранотряду.

Оба офицера погибли 2 марта 1969 года. В тот день на льду реки Уссури в районе острова Даманский китайские военные открыли огонь по советским пограничникам. Были убиты 32 человека.

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