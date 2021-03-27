Следователи поймали педофила из Артема, который полгода совращал ученицу 4 класса

Мужчина с июня прошлого года совращал ребенка. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи возбудили в отношении 49-летнего жителя Артема уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По версии оперативников, мужчина в период с июня 2020 по февраль 2021 года неоднократно совращал ученицу 4 класса, которой на тот момент было 10 лет.

Напомним, первая встреча девочки с насильником случилась в машине. Ребенка обманным путем завели в автомобиль под предлогом помыть ее за деньги. Там мужчина оказал психологическое давление на ребенка и заставил ее вступить с ним в связь.

- В феврале 2021 года подозреваемый задержан и по ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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