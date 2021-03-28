Сильный дождь, вероятность 100%. Синоптики уточнили, когда непогода ударит по Приморью

Дожди в Приморье будут несколько дней Фото: Олег ЗОЛОТО

28 марта на погоду в Приморском крае влияют фронтальные разделы циклона. В южной части региона ожидаются осадки, местами сильные. В северных районах по прогнозам синоптиков портала «Примпогода», тоже пройдет дождь, но более умеренный. С утра местами ожидается туман. При юго-восточном умеренном, местами сильном ветре воздух прогреется до +6...+11°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, пройдет дождь, во второй половине сильный (вероятность 100%), местами туман. В городе будет дуть ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске в последний выходной недели облачно, ожидается дождь. После обеда осадки усилятся (вероятность выпадения 100%). Ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров поднимутся до 7...+9°C.

В Находке в воскресенье также облачно, ожидается дождь, временами сильный (вероятность 100%). При восточном умеренном до сильного ветре температура воздуха составит +6...+8°C.

В первой половине дня 29 марта осадки в Приморье продолжатся . Местами также ожидаются сильные дожди. После обеда на юге края ливни начнут прекращаться. Циклон покинет Приморье во вторник, переместив на север Сахалина, при этом в части северных районах еще сохранятся небольшие осадки.

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