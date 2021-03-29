Новая встреча людей с амурским тигром произошла в Приморье

Полосатый хищник буквально слился с пейзажем. Скриншот видео Facebook Центр «Амурский тигр»

Очередная встреча людей с амурским тигром произошла в Приморском крае. На этот раз полосатого хозяина тайги удалось увидеть людям, проезжающим по трассе через национальный парк "Земля леопарда".

Просто удивительно, как удалось разглядеть хищника, притаившегося рядом с дорогой. Зверь прижался к земле и абсолютно слился с пейзажем.

"Люди в автомобиле, сняв короткое видео и не провоцируя тигра, поехали дальше. Все правильно сделали!" - говорится в посте, опубликованном в аккаунте Facebook "Центра "Амурский тигр".

Встречи с тиграми в Приморье за последние годы перестали быть редкостью. Парадоксально, но часто хищников видят именно автомобилисты.

В регионе сейчас обитает около 440 амурских тигров.

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