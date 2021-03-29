В Артеме провалился участок на мосту

Провал на мосту в Артеме. Фото: Instagtarm/artemokrug

Очередной мост оказался в аварийном состоянии в приморском городе Артем. Из-за обвала участка мостового перекрытия на улице Чкалова сейчас частично закрыт проезд. На месте ЧП сейчас работают сотрудники ГИБДД и специалисты администрации Артемовского городского округа.

– Больше месяца писали, что такая проблема на повороте на Чкалова ..Никому дела нет, дороги нет, просто кошмар, – негодуют местные жители в социальных сетях.

Довольно масштабный провал образовался на одной из полос для движения автомобилистов.

Сейчас аварийный участок обследуют специалисты администрации. Эксперты определяют объемы и возможные сроки выполнения срочных ремонтных работ.

Проезд по мосту частично перекрыт. Фото: Instagtarm/artemokrug

– Пользуйтесь объездом аварийного участка, внимательно выполняйте требования

знаков дорожного движения, – прокомментировала пресс-служба администрации АГО.

Напомним, прошлой весной срочный ремонт пришлось делать на мосту через реку «Озерные ключи» в самом центре Артема. Тогда на улице Фрунзе обрушилась пешеходная зона.

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