2020-04-10T09:00:37+03:00
Происшествия

Еще один мост не устоял в Приморье

В Артеме обрушилась часть конструкции через реку «Озерные ключи» [фото]
Милана СОКОЛ
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В Артеме обрушилась часть пешеходной зоны на мосту. Фото: artem.news.plusВ Артеме обрушилась часть пешеходной зоны на мосту. Фото: artem.news.plus
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Очередной мост в Приморском крае не устоял. На этот раз ЧП случилось с конструкцией через реку «Озерные ключи» в самом центре Артема. На мосту в районе улицы Фрунзе обрушилась пешеходная зона. О плачевном состоянии строения было известно еще с 2018 года, однако ремонта аварийный объект не дождался.

Мост признан аварийным с 2018 года. Фото: artem.news.plus

Мост признан аварийным с 2018 года. Фото: artem.news.plus

Дорожники совместно с и.о. главы Артемовского городского округа уже осмотрели частично разрушенный мост.

– Сотрудниками отдела диагностики и приемки мостовых сооружений КГКУ «Примуправдор» было проведено обследование моста, по результатам которого было выявлено прогрессирующее разрушение элементов мостового сооружения с момента предыдущего обследования, проведенного в 2018 году, – отметили в управлении информации администрации АГО.

Движение пешеходов по мосту сейчас запрещено. Специалисты также подготовили схему организации дорожного движения, которую сейчас корректируют. В ближайшее время на аварийном участке появятся знаки ограничения скоростного режима и массы транспортных средств.

Проход для пешеходов закрыт, решается вопрос об ограничении скорости движения и массы авто. Фото: artem.news.plus

Проход для пешеходов закрыт, решается вопрос об ограничении скорости движения и массы авто. Фото: artem.news.plus

Напомним,3 апреля в Приморье обрушилась часть моста через реку Суходол. В момент происшествия на аварийном участке находился автомобилист. Обошлось без серьезных травм. Восстановить проезд планируется за две недели. Объезд из Шкотово и Смоляниново ведется через строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с выходом на существующую дорогу в районе села Речица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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