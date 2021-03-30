Во Владивостоке к осени смонтируют автоматизированные парковки на Светланской и Семеновской

Проблема парковок особенно остра для Владивостока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Приморья до 15 августа планируют завершить монтаж двух модульных автоматизированных парковок. Одна из них появится рядом с Золотым мостом на улице Светланской, другая — в районе, где раньше находилось кольцо троллейбуса около остановки транспорта «Площадь Семеновская».

Работы по постройке быстровозводимых механизированных парковочных систем управление дорог и благоустройства городской администрации оценило в 61 миллион 510 тысяч рублей.

На Светланской, 56 должны оборудовать два парковочных модуля, каждый из которых расчитан на 12 машиномест. Их монтаж будет стоить 26,4 миллиона рублей. На Семеновской,18 должны появиться две конструкции из четырех модульных парковочных систем. Цена их возведения 35 миллионов рублей.

Подрядчикам нужно откликнуться до 5 апреля. Победители конкурса должны будут сделать массу работ: пробурить скважины под сваи, установить сваи, сделать фундамент, провести монтаж конструкций, электрики, водопровода и канализации, радиофикации, телефонизации и Интернета. Объекты будут оснащены системой охранного теленаблюдения, контроля и автоматизированной диспетчерской.

Как сообщает мэрия, модули уже находятся во Владивостоке. Приобретенные за общую сумму в 202 миллиона рублей модули также планировали смонтировать на Фонтанной, 7, Корабельной набережной, 1а, Московской, 13. Но, видимо, пока вопрос отложен.

На парковках будет автоматическая система въезда-выезда, доступ по чип-карте или ПИН-коду, управление через сенсорный монитор. Подача машины из бокса будет занимать не больше двух минут.

Поставщиком модулей является компания ООО «СПК-Инжиниринг». Ранее «КП-Владивосток» писала от том, что эта организация начала постройку 9-этажного паркинга во Владивостоке на улице Верхнепортовой.

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