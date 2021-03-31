Новый заложенный на ССК «Звезда» танкер типа «Афрамакс» получил название «Восточный проспект»

Танкер типа "Афрамакс". Фото: сайт sskzvezda.ru

На Судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония закладки очередного, уже восьмого, танкера типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн. Плановый срок сдачи судна заказчику 2022 год.

Как сообщает пресс-служба ССК «Звезда», танкер строится по заказу ПАО «Совкомфлот», с последующим фрахтованием ПАО «НК «Роснефть».

На церемонии, в которой приняли участие руководители судоверфи, представители заказчика и партнерских организаций, а также трудовой коллектив предприятия, гендиректор завода Сергей Целуйко и руководитель группы наблюдения ООО «Совкомфлот ЭКО» Сергей Цыба прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку с присвоенным именем «Восточный проспект».

Закладная табличка с присвоенным именем нового судна. Фото: сайт sskzvezda.ru

Напомним, головное судно серии «Владимир Мономах» было спущено на воду в мае прошлого года и в конце года передано заказчику.

СПРАВКА

Танкеры типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина судна — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн, предусмотрена площадка для вертолета. Силовые установки «Афрамаксов» способны работать на сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами и новыми правилами по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

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