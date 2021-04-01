Телефонный звонок о бомбе в здании мэрии Владивостока поступил сегодня в ЕДДС

Здание администрации Владивостока
Фото: Милана СОКОЛ
Сегодня, 1 апреля, очередное телефонное сообщение о минировании здания Администрации Владивостока поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу города.
Как сообщили представители мэрии, это не первоапрельская шутка — сообщение действительно было. Всем сотрудникам мэрии пришлось покинуть здание по адресу: Океанский проспект, 20, пока достоверность информации о наличии взрывного устройства проверяют соответствующие структуры.
Осмотр помещений провели сотрудники полиции, после чего сотрудники администрации вернулись на свои рабочие места. Откуда поступило сообщение, сейчас выясняется.
Вчера подобные сообщения о якобы минировании административных зданий были зафиксированы в других регионах, но реальной угрозы обнаружено не было.
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