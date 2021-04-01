Администрация Владивостока поддержала горожан, несогласных с постройкой дома на улице Каспийской

На встрече мэра Владивостока с жителями улиц Кирова, Чапаева и Каспийской. Фото: Евгений Кулешов

Во Владивостоке 31 марта состоялась встреча общественников, живущих в домах на улицах Кирова, Чапаева и Каспийской, с мэром города. Речь шла о возможной постройке в этом районе краевого центра многоэтажного здания, против чего горожане активно возражают уже около двух лет. Об этом "КП-Владивосток" писала в марте этого года.

Олег Гуменюк сообщил собравшимся, что администрацией Владивостока разработан проект планировки территории с адресом Каспийская, 5 (ППТ), по которому новое строительство многоквартирных домов там не предусмотрено.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас проект уже вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 5 апреля. Высказать свое мнение по этому вопросу могут все жители района.

— Разработанный проект планировки полностью отвечает требованиям проживающих в районе людей. Здесь сохраняется только имеющаяся застройка, ничего нового строить нельзя. При этом запланировано развитие и реконструкция улично-дорожной сети, сохранение зеленой зоны, реконструкция площадки для занятий спортом, — заявил Олег Гуменюк.

Горожане задали вопрос, можно ли изменить назначение земельного участка из зоны для строительства многоэтажных домов в зону рекреации, на что было отвечено, что это юридически сложно и требует дальнейшей проработки, так как необходимо вносить изменения в генплан города и Правила землепользования и застройки.

— По вопросу внесения изменений в эти документы сейчас также проходят общественные обсуждения, поэтому граждане могут направить свои предложения, — сообщил начальник управления градостроительства Сергей Аброськин.

На встрече, которая длилась около часа мэр сказал: «Если застройщик выходит на контакт с жителями и люди не против строительства — мы также поддерживаем появление новых объектов. Однако если граждане высказывают обоснованное несогласие со строительством — мы готовы в правовом поле отстаивать интересы людей».

Напомним, земельный участок был приобретен в 2018 году компанией Специализированный застройщик «Талан – Владивосток» для возведения двух высотных домов. Пока строительная компания, несмотря на возражения местных жителей, от своих прав на строительство отказываться не намерена.

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