Жителя Владивостока обвиняют по статье "Реабилитация нацизма"

Следком расследует дело жителя Владивостока, загрузившего на сайт "Бессмертного полка" фото Геббельса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет во Владивостоке возбудил уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в реабилитации фашизма.

Следствие считает, что 8 мая 2020 года 26-летний приморец через свой аккаунт в социальной сети «Вконтакте» разместил изображение рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертный полк онлайн».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, «это фотоизображение, сведения о фамилии, имени и отчестве размещенные в общедоступной сети Интернет, то есть публично, являются сведениями, выражающими явное неуважение к российскому обществу относительно дня воинской славы и памятной даты России, связанных с защитой Отечества».

Сейчас расследование уголовного дела по части 3 статьи 354.1 УК РФ продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии COVID-19 шествие «Бессмертного полка» было решено провести онлайн, то есть россияне просто размещали в социальных сетях или на сайте акции фото своих воевавших в Великой Отечественной войне родственников.

Случаи с публикациями на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистов и их пособников также происходили в Пермском крае, Забайкальском крае и Кемеровской области.

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