«А потом горе родителям от их безмозглости». Опасные игры детворы на тающем озере, попали на видео

Родителям стоит объяснить своим чадам об опасности подобных игр Фото: принтскрин видео.

Тонкий лед, который стремительно тает на всех водоемах края, продолжает привлекать любителей экстрима. При этом, если взрослые хотя бы понимают, что, ступая на тающую акваторию, рискуют своими жизнями, то детворе подобные вещи нужно объяснять и разжевывать. Резвящихся на озере в парке Партизанска детей пришлось выгонять очевидцам.

Как уверяют жители города, местное озеро стало опасным местом для игр ребятни. Вот уже несколько дней дети беззаботно скачут по тающему льду, заставляя переживать окружающих.

«Вчера две девчонки провалились, хорошо не особо глубоко», «Видимо, это те девочки, которых я утром видела, когда шла с больницы. Они лед долбили», «Мы вчера их прогнали с озера. А им абсолютно по фиг, что говорят взрослые, пока муж не рявкнул, тогда только услышали», «А потом горе родителям от их безмозглости», – делятся в сети горожане.

Напомним, выход на лед крайне опасен. Спасатели ежедневного предупреждают жителей края об этом. Однако многие продолжают игнорировать запрет.

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