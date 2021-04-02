Фонтан на главной площади Владивостока городские власти обещают сделать до начала осени

Схема будущего благоустройства центральной площади Владивостока Фото: Администрация Владивостока

На центральной площади Владивостока к 1 сентября появится «сухой» фонтан. Спонсором создания нового элемента городского ландшафтного декора стал Сбербанк. Строительные работы начнутся на следующей неделе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, объект при включенной системе будет работать как фонтан, а при отключении его территория будет становиться частью пространства площади, где можно гулять горожанам или проводить городские мероприятия.

Напомним, в выборе места для фонтана принимали участие жители краевого центра путем онлайн голосования.

После постройки фонтана, начнутся работы по благоустройству центральной площади Владивостока: дополнительно высадят новые деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы. Кроме того, власти намерены создать площадки для городских активностей и видовую площадку для тихого отдыха.

— Уже к 1 сентября горожане должны увидеть благоустроенную площадь, — заявил глава города Олег Гуменюк.

Возможно так будет выглядеть часть площади после благоустройства Фото: Администрация Владивостока

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