Журналистка из Владивостока рассказала о несостоявшейся свадьбе с Сергеем Жигуновым

Фото: Геннадий Степанов (Instagram/gennadii.stepanov_)

Известный журналист и специалист по PR из Приморья Виктория Ворожбит на страницах Instagram рассказала интересные подробности своей личной жизни. В том числе, стало известно и о несостоявшейся свадьбе с Сергеем Жигуновым.

По словам Виктории, бракосочетание было назначено на 2020 год. Однако планам влюбленных не суждено было сбыться.

- Мы планировали пожениться в Ялте в конце прошлого года, договорились с ЗАГСом на определённую дату и начали потихоньку готовиться к регистрации, - пишет Виктория Ворожбит.

Сначала у журналистки возникли трудности со свадебным нарядом – купить платье в Ялте оказалось сложной задачей. На помощь пришел любимый город Владивосток. Оттуда для невесты прилетело платье, вот только свадьба отменилась.

Как рассказывает сама Виктория Ворожбит, причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация в мире.

- Платье прилетело в Ялту, а наша свадьба в прошлом году не состоялась, потому что мы заболели ковидом, - рассказала невеста.

Возлюбленные вернулись в Москву так и не поженившись. Лишь через год Жигунов и Ворожбит узаконили свои отношения, о чем не стесняясь сообщили в социальных сетях.

«Поздравьте меня, Вика взяла мою фамилию» – коротко заявил жених. «Жигуновы» – подписала на радость поклонникам свадебные фото Виктория. На невесте было небесно-голубое платье - то самое, из Владивостока. Жених нарядился в темно-синий костюм, без галстука.

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