Стали известны подробности появления черного дыма, который так взбудоражил приморцев

Фото: скриншот из видео, gorod_nhk

Черный дым, клубы которого взвились над сопкой в Находке в субботу, 3 апреля, возник в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города ровно в 13 часов дня. Звонивший сообщил, что на улице Садовая горит дом. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 10 минут и сразу же приступили к тушению.

Спустя 34 минуты огонь удалось локализовать, а к 14:19 – полностью ликвидировать открытое горение. По данным пресс-службы ведомства, площадь горения большая – 130 квадратных метров.

Тушили пожар 14 человек личного состава и четыре единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Однако возгорание все же заставило понервничать жителей Находки. Один из приморцев успел заснять происходящее на камеру мобильного телефона.