Неприятную новость сообщил приморец всем любителям шашлыка и прогулок на Шаморе

Отдыхающим следует внимательнее выбирать себе места для посиделок на природе Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В Приморье активизировались клещи. Одного из них житель Владивостока снял с себя накануне, когда отдыхал в районе всем известной Шаморы. Об этом мужчина сообщил через социальные сети.

Так, субботняя прогулка в лесу в районы бухты Лазурная закончилась пойманным на собственном теле клеще. Приморец вовремя заметил паукообразного и сразу же решил предостеречь местных жителей.

- Владивосток!! Будьте бдительны!! Сегодня снял с себя клеща поймал в районе Шаморы в лесу!! – поделился снимками клеща в Instagram парень.

Фото: dk125_vl

К слову, ранее «Комсомолка» уже сообщала о первых 10 зарегистрированных случаях присасывания клещей. Среди них - двое детей.

В лаборатории на исследование приморцы сдали четырех клещей, снятых с людей. В одном случае в исследованном клеще обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Вирус энцефалита в исследованных клещах обнаружен не был.

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