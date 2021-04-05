За ночь дорога исчезла. Еще один участок ушел под воду в Приморье

Проезд к селу затопило. Фото: Instagram/vseobovsem_lesozavodsk

С приходом теплых температур в Приморье, как и полагается началось таяние льда и снега. Вот только на некоторых территориях процесс идет настолько быстро, что оказываются затоплены дороги. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала об участках с переливами, этот список пополнила трасса в Лесозоводском городском округе.

Дорогу к селу Тихменево затопило буквально за одну ночь. Как уверяют местные жители, улица Озерная каждый год оказывается под водой. В самом Лесозаводке затоплен частично оказался центр города. В очередной раз поплыла территория поблизости с вокзалом.

В городе тоже подтопило часть территорий. Фото: Instagram/vseobovsem_lesozavodsk

Переливы на дорогах края устраняет «Примавтодор». Из-за паводков специалисты работают в усиленном режиме.

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