«Кто узнает своих детей, примите меры». Экстремальные игры ребят взволновали приморцев

Ребята облюбовали местное озеро, акватория которого значительно подтаяла. Фото: partizansk_ves

Озеро, расположенное в городском парке Партизанска, так и притягивает детвору. Подростки и малышня скачут по тающей акватории, то и дело проваливаясь в ледяную воду. Взрослые весьма озадачены подобными играми детворы.

Очевидцы уверяют, что на тающем озере собираются большие компании. Детвора прыгает, проваливаясь в воду. Кто-то даже специально закатывает джинсы, отправляясь покорять ледяные просторы. Потом, все, как один болеют и кашляют.

Дети играют на тающем льду. Фото: partizansk_ves

«Кто узнает своих детей, примите меры, надо бы объяснить им, что лед уже тает и это может быть опасно для жизни!», «Все ждут ЧП и то вряд ли их это остановит. Все дружно думают, что к ним это не относится и ничего страшного не произойдет», «А может быть там просто ограждения надо поставить? Там к озеру открытый доступ», «Все решается в течении пяти минут. Отправляется наряд ППС. Дети задерживаются, а родители вызываются в отдел полиции... Одна воспитательная беседа и желающих бегать по льдинам больше нет... А так дети на люду пропадают каждый день...», – негодуют очевидцы, призывая родителей обратить внимание на своих чад.

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