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Общество5 апреля 2021 3:03

С огнем, охватившим 1500 квадратных метров острова Русский, справились пожарные Владивостока

На островной территории произошел пал сухой растительности
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На мысе Вятлина острова Русский произошел пал сухой растительности. Фото: instagram.com/irecommend_vdk

На острове Русский в Приморье пожарные потушили пал сухой растительности.

Вчера вечером, 4 апреля, в 17:45 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступил сигнал о том, что на острове Русский на мысе Вятлина загорелась сухая трава и кустарник. Уже в 17:55 к месту происшествия прибыли пожарные подразделения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, пал растительности был полностью ликвидирован в 21:51.

Общая площадь, которую охватил огонь, составила 1500 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению привлекались шесть человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, согласно Постановлению правительства Приморского края с 20 марта 2021 года пожароопасный сезон объявлен на территории Артема, Владивостока, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Большого Камня, Фокино и Уссурийска, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского округов, Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского районов.

С 10 апреля пожароопасный сезон начнется на территории Арсеньева, Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Лесозаводска, Анучинского и Тернейского округов, Дальнереченского, Кировского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов, а с 15 апреля — на территории Чугуевского округа и Красноармейского района.

Огонь охватил участок в 1500 квадратных метров. Фото: instagram.com/irecommend_vdk

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